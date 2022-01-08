Karaman- Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışın ardından hızlı trene binmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Binali Yıldırım, Bakanlar Karaismailoğlu ve Pakdemirli ile yolcu koltuğunda oturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatman koltuğuna oturup hızlı treni kullanması KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışının ardından vatman koltuğuna oturarak treni bir süre kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna oturarak hızlı tren kullandı - Son Dakika