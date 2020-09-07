Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması Aile fotoğrafı çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması Aile fotoğrafı çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. (5) Erdoğan: "Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım."

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