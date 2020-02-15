Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara...

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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