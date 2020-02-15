Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara...
21 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemini vurguladı.
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