Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, New York'ta eşleriyle birlikte yemekte buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:15
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