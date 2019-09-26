Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, New York'ta eşleriyle birlikte yemekte buluştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, New York'ta eşleriyle birlikte yemekte buluştu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, New York'ta eşleriyle birlikte yemekte buluştu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.


Yemek öncesi iki lider, eşleri Emine Erdoğan ve Melania Trump ile birlikte poz verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:15 
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