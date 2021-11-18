Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor - Son Dakika

Koronavirüs tedavisi gördüğü Erbil'de yaşamını yitiren PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği AK Parti MKYK toplantısında gündeme geldi.

BAKAN SOYLU: BÜROKRATLAR DOĞRU BULMUYOR

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre MKYK toplantısında bir milletvekili, ailenin cenazenin Türkiye'ye getirilmesi yönünde talebi olduğunu hatırlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Bu konuyu değerlendirdik, bürokratlar getirilmemesinin doğru olacağını söylüyor." dedi.

"ABDULLAH ÖCALAN'I NE YAPACAĞIZ?"

Bunun üzerine söz alan bazı MKYK üyeleri, cenazenin getirilmesinin daha doğru olacağını, Osman Öcalan'ın son dönemde PKK tarafından hain ilan edildiğini, Kürtlere mesaj vermesi için TRT ekranlarına çıkarıldığını dile getirdi. Bazı MKYK üyeleri de "Abdullah Öcalan'ı ne yapacağız, ölünce buraya gömülmeyecek mi?" diye sordu.

SON NOKTAYI ERDOĞAN KOYDU

Herkesin görüş ve önerilerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bakan Soylu'nun "Bürokratlar istemiyor" sözlerine atıfta bulunarak "Bürokratların kararına göre hareket etmeyelim. Siyasi olarak kendi aramızda bir değerlendirme yapıp, ona göre karar verelim" diyerek konuyu kapattı.