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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı

02.07.2021 14:01

Bursa'da, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i hedef alan açıklamaları sonrasında 2019'da evinin önünde vurulan gazeteci İrfan Aydın, Peker'in son yayınladığı videoları değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Orhangazi ilçesinde yerel internet sitesinin imtiyaz sahibi olan İrfan Aydın'ın, suç örgütü lideri Sedat Peker'in video paylaşım sitesinden yayınladığı videoları yorumlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret ettiği yönünde ihbar yapıldı.

Gazeteci İrfan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaretten gözaltına alındı

YAYINLARINDA ERDOĞAN VE SOYLU'YA HAKARET ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınlarda Erdoğan ve Soylu'ya hakaret ettiğini tespit etti. Aydın'a yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Orhangazi'deki iş yerinde gözaltına aldı. Aydın, işlemleri için emniyete götürüldü. Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Gazeteci İrfan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaretten gözaltına alındı

EVİNİN ÖNÜNDE VURULMUŞTU

İrfan Aydın, 2019 yılında, Sedat Peker'i hedef alan açıklamalar yaptıktan sonra evinin önünde silahla 4 el ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı - Son Dakika


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