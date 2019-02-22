Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın Telefon Görüşmesinde Terörün Her Türüne Karşı Mücadelede...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın Telefon Görüşmesinde Terörün Her Türüne Karşı Mücadelede...

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın telefon görüşmesinde terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın Telefon Görüşmesinde Terörün Her Türüne Karşı Mücadelede..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın telefon görüşmesinde terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:21 Kaynak: AA

Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır Afgan Gaspçıların, Market Sahibini Dövüp Parasını ve Telefonunu Aldığı Anlar Kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Mehteranların Sürprizini İlgiyle İzledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 00:28:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın Telefon Görüşmesinde Terörün Her Türüne Karşı Mücadelede...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]