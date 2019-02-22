Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın Telefon Görüşmesinde Terörün Her Türüne Karşı Mücadelede...
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın telefon görüşmesinde terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve Başkan Trump
'ın telefon görüşmesinde terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:21 Kaynak: AA
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