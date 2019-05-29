Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump telefonda görüştü: S-400 için ortak grup teklifi yenilendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmede S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi.İki lider ayrıca Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kaldı. Görüşmede, çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşıldı, bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı..