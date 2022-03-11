Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı - Son Dakika

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Ukrayna ve Rusya savaşın 15. gününde çatışmalar ve bombardımanlar devam ederken, birçok sonuç alınamayan müzakere turunun ardından Türkiye'nin arabuluculuğu ile Rus ve Ukraynalı taraflar bu kez Antalya'da bir araya geldi. Rusya - Ukrayna - Türkiye üçlü zirvesi, dünya gündemine oturdu. Toplam 330 gazetecinin takip ettiği zirve 1,5 saat sürdü.

ZİRVE SONRA ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ

Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna ve Rusya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ABD-Türkiye ilişkileri ele alındı.

BİDEN, TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK GİRİŞİMİNDEN MEMNUN

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı ve uzun bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Türkiye'nin girişimiyle Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmesine değindi. Psaki, "Başkan, Türkiye'nin oynadığı rolden ve bugün diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça memnun." ifadesini kullandı.

"TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZİN ÇABALALARINI DESTEKLİYORUZ"

Bir gazetecinin "Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çözüme desteğinden duyduğu memnuniyeti bildirdiniz. Beyaz Saray'ın diplomatik çözümdeki rolü ne?" sorusuna ise Psaki, "ABD'nin liderliği olmadan Rusya'ya bu kadar çok finansal yaptırım uygulanmazdı. Bizim yapmayı umduğumuz şey, müzakerelerde Ukrayna'ya daha güçlü bir pozisyona koymak." yanıtını verdi.

Psaki, ABD'nin, Ukrayna ve Rusya arasında diplomatik görüşmelerde somut bir arabuluculuk rolü üstlenip üstlenmeyeceği sorusuna ise "Türk müttefiklerimiz, İsrail ve Fransa da dahil birçok liderin Putin ile doğrudan temas kurma çabalarını destekliyoruz." yanıtını vermekle yetindi.

BİDEN SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI

Biden ise resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ele aldıklarını aktaran Biden, " Moskova'yı Ukrayna'ya yönelik saldırılarından sorumlu tutmak için süren uluslararası çabaların ve krizle karşı karşıya olan Ukrayna halkına desteğin önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirdiklerine işaret edilen açıklamada, "İki lider, Rusya'nın saldırılarını bir an önce durdurması gerekliliğini bir kez daha vurgularken, krize karşı koordineli yanıt verilmesini memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada "Biden, Türkiye'nin çatışmaya diplomatik çözümle destek verme çabalarından, ayrıca Türkiye'nin barış ve istikrar için bölgesel liderler ile son zamanlardaki temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna ek olarak iki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsatları ele aldı." denildi.



