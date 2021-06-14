Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek

Brüksel'de gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi için dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya uçtu. Burada hem zirveye katılacak olan Erdoğan, hem de dünya liderleri ile de kritik görüşmeler yapacak.

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki en önemli görüşme ise ABD Başkanı Biden ile olacak. Biden'ın başkan olmasından sonra ilk kez yüz yüze bir toplantı yapacak olan iki liderin gündeminde ele alınacak birçok konu bulunuyor. Görüşmede ABD'nin 24 Nisan çıkışı, S-400'ler, Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere önemli başlıklar değerlendirilecek.

GÖZLER SAAT 18.00'DE

Öte yandan tüm gözlerin çevrildiği tarihi görüşmenin saati de belli oldu. Anadolu Ajansı'ndan Hakan Çopur'un verdiği bilgiye göre Erdoğan-Biden arasındaki toplantı saat 18.00'de gerçekleşecek. Bir buçuk saat sürmesi beklenen görüşme sonrasında iki liderin de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

1,5 YIL SONRA YÜZ YÜZE İLK ULUSLARARASI ZİRVE

Öte yandan program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze katıldığı ilk uluslararası zirve olma özelliği taşıyor. Erdoğan, son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine 19 Ocak 2020'de Almanya'da Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmış, bu tarihten sonra gerçekleştirilen D-8 Zirvesi, 14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, İklim Zirvesi gibi pek çok uluslararası programa çevrim içi iştirak etmişti.