Yayınladığı videoyla BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ı tehdit etti: Kimsin ulan sen? Ekmeğini keserim senin! - Son Dakika
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Yayınladığı videoyla BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ı tehdit etti: Kimsin ulan sen? Ekmeğini keserim senin!

05.12.2022 12:22

MHP lideri Bahçeli'nin, "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine inanıyoruz" diyerek yüklendiği BİM CEO'su Galip Aykaç'a bir tepki de Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu'dan geldi. Kavuncu, Aykaç'ı "Seni avanelerinle birlikte, o mağazalarınla beraber alır, aldığın yere sokarız. Kimsin ulan sen, tüm BİM mağazalarındaki ekmeğini keserim senin! Senin her yerde boykotunu yaparız" diyerek tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiyat artışları nedeniyle sert sözlerle yüklendiği, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine inanıyoruz" sözleriyle hedef aldığı zincir marketlerden BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ın açıklamaları gündemdeki yerini koruyor.

GALİP AYKAÇ'A BİR TEPKİ DE EKMEK ÜRETİCİLERİ FEDERASYONU'NDAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Fahiş fiyat konusunun bu kadar gündemde olmasının sebebi enflasyon oranlarının yüksekliği. Dünyanın mücadele ettiği bir enflasyonun biraz daha farklı yaşanır halini görüyoruz. Burada aslında üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif. Birçok işletmemiz zarar ediyor, kâr edenlerin de yüzde 0-4 arasında marjı var. BİM açısından herhangi bir ceza beklentimiz yok. Kendi kendimize yeteceksek birçok konuda dışa bağımlılığı azaltmalıyız. Tarımı kalkındırmak, hayvancılığı artırmak zorundayız" ifadeleriyle yanıt veren Bahçeli'nin FETÖ iddiasına da "FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" yanıtını veren Aykaç'a bir tepki de Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu'dan geldi.

"BİZ İKİ GÜNDÜR RESMEN ÇILGINA DÖNDÜK"

Kavuncu yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ne kimseye kaptırırız, ne de böyle 3-5 tane kansıza, şerefsize genel başkanımıza laf söylettirecek şekilde kimseyi de kabullenmeyiz, bunu herkes böyle bilsin. İki gündür tüm teşkilatlarımız, arkadaşlarımız, sanayicilerimiz, üreticilerimiz biz çılgına döndük, sen kimsin lan!

"SENDEN HIZLI BİR ŞEKİLDE AÇIKLAMA VE ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Yavrum, sen orada üç beş tane para gücüyle bir araya gelmişsin ve bu milletin sırtından para kazanıyorsun ve ondan sonra dönüyorsun ve ömrünü ülkesine, milletine adamış ve bunların içerisinde Murat Kavuncu ve ekibi olarak bizler de varız. Her türlü canımızla, kanımızla, gece gündüz 24 saat çalışıyoruz. Devletimiz için, ülkemiz için, milletimiz için, bayrağımız için ve Türkiye'ye katma değer katalım diye, ülke üretimlerini geçsin diye... Sen kalkıyorsun burada bize racon kesiyorsun, posta koyuyorsun. Seni avanelerinle birlikte, o mağazalarınla beraber seni alır, aldığın yere sokarız. Ve senden de hızlı bir şekilde açıklama ve özür dilemeni bekliyoruz.

"SENİN HER YERDE BOYKOTUNU YAPARIZ"

Sektörde de aynı alanda faaliyet yapan biz de büyük bir grubuz. Ve sana tüm BİM mağazalarındaki ekmeğini keserim senin! Senin her yerde boykotunu yaparız. O güç bizde fazlasıyla var ve yüz binlerle yürüyoruz biz. Galip Aykaç ve ona açıklama yaptıran avaneleri, bunlarla beraber uluslararası, küresel güçlerle işbirlikçileri hepinize buradan açık açık net bir şekilde söylüyorum. Ne Sayın Cumhurbaşkanımızı ne de sayın Devlet Bahçeli'yi kimseye yem ettirmeyiz."galip

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Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Murat Kavuncu, Galip Aykaç, Bim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yayınladığı videoyla BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ı tehdit etti: Kimsin ulan sen? Ekmeğini keserim senin! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yayınladığı videoyla BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ı tehdit etti: Kimsin ulan sen? Ekmeğini keserim senin! - Son Dakika
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