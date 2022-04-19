Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!

19.04.2022 20:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile iftarda bir araya geldi. İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirilirken ilk fotoğraflar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.

ÖZBEK OTAĞINDA İFTAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.

99 GÜL HEDİYE ETTİ

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 gül hediye etti. Bahçeli'nin hediye ettiği güller iftar sofrasına konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! İşte görüşmeden ilk kareler

İşte iftar yemeğinden ilk fotoğraflar;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! İşte görüşmeden ilk kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! İşte görüşmeden ilk kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! İşte görüşmeden ilk kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı! - Son Dakika


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