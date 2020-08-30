Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Mozalesi'ne çelenk bırakması

İstiklal Marşı okunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Anıtkabir özel hatıra defterinin imzalanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız."

Erdoğan: "Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir."

Erdoğan: "Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecek."