Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünya liderleri karşılıklı bayram tebriğinde bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünya liderleri karşılıklı bayram tebriğinde bulundu

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle dünya liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünya liderleri karşılıklı bayram tebriğinde bulundu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle dünya liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler görüşmede karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. - ANKARA
Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:31 Kaynak: İHA
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