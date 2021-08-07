Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi arayıp tebrik etti

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Busenaz Sürmeneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tuttu.
Busenaz, "İstiklal Marşımızı dinlerken çok duygulandım, boğazım düğümlendi. İnanılmaz mutluyum, çocukluk hayalim avuçlarımın içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüm biraz önce. Ona 2013 senesinde bir söz vermiştim, 'Altın madalya alıp size hediye edeceğim' demiştim. Madalyamı ona hediye ediyorum" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, Mete Gazoz'un şampiyonluğunda olduğu gibi Busenaz'ı da içten dilekleriyle kutladı.
Ardından Eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından, "Olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, geçirdiğimiz bu zor günlerde yüzümüzü güldüren tüm sporcularımızı kutluyorum. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadın sporcularımız bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli'yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum" paylaşımıyla altın madalya alan sporuyu kutladı.
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