Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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