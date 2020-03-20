Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 'ın sağlık personeline destek vermesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.

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