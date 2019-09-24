Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan BM'de hatıra fotoğrafı
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ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) binasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:51 Kaynak: İHA
ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) binasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, BM binasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
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