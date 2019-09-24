Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan BM'de hatıra fotoğrafı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan BM'de hatıra fotoğrafı

2 gün önce

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) binasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan BM'de hatıra fotoğrafı, System.String[]

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) binasında hatıra fotoğrafı çektirdi.


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, BM binasında hatıra fotoğrafı çektirdi.


Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Jabbe Bio ile bir araya geldi. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, New York, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:51 Kaynak: İHA
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