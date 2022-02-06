Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" mesajları - Son Dakika

İş dünyası, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" mesajları paylaştı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil de mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbimden en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederim."

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, şifalar diliyorum." temennisinde bulundu.