Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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