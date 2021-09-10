Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Başbakan Davutoğlu'nun kişisel verilerine bakan SGK memurlarına beraat - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kişisel verilerini sorguladıkları iddia edilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı 20 sanığın "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, suç işleme kasıtları bulunmadığı gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi görülen davada, 10 sanık hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar hakkında "Kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması" suçlamasıyla dava açıldığı, olay tarihinde sanıkların SGK'da memur olarak çalıştıkları, memur olmaları sebebiyle sisteme erişim izin ve yetkilerinin bulunduğunu belirtti. Sanıkların isim ve soy isminden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kişisel bilgilerine ekrandan baktıkları, sanıklar hakkında yapılan yargılama sonunda sanıkların kişisel meraklarını gidermek için sırf ekrandan kayda bakmış olmalarının suçun maddi ve manevi unsuru oluşturmadığı kaydedildi. Mütalaada, erişilen bilgilerin başka bir sisteme taşınmadığı, başka kimseyle paylaşılmadığı, Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre sanıkların eylemlerinin atılı suça vücut vermeyeceği belirtilerek ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi. Sanık ve avukatları da mütalaaya katıldıklarını belirterek beraatlerini talep etti. Mahkeme, suç işleme kasıtlarının bulunmadığı gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

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