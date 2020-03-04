Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinde İdlib ve mülteciler meselesi... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinde İdlib ve mülteciler meselesi...
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinde İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı. Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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