Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinde İdlib ve mülteciler meselesi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinde İdlib ve mülteciler meselesi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinde İdlib ve mülteciler meselesi...

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinde İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinde İdlib ve mülteciler meselesi..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinde İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Fransa, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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