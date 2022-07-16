Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa lideri Macron görüştü! İstanbul'da Koordinasyon Merkezi kurulması ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız lider Macron ile yaptığı görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı, görüşmede Türkiye- Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığını vurguladı.

SAMP-T KONUSUNDA TAM AÇIKLIK BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, SAMP-T konusunda beklentilerinin "tam açıklık" prensibi çerçevesinde azami iş birliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.

UKRAYNA TAHILININ İHRACI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul'da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak bir Koordinasyon Merkezi'nden idare edilmesi kararına varıldığına değindi.

"BÜYÜK BİR RAHATLAMAYI TEMİN EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirtti.

SAMP-T NEDİR?

İtalyan ve Fransız ortaklığında kurulan Eurosam konsorsiyumu tarafından geliştirilen SAMP-T, dünyanın gelişmiş savunma sistemleri arasında gösteriliyor. Sadece İtalya ve Fransa'nın savunma envanterinde bulunan SAMP-T sistemleri daha önce Türkiye, Almanya, İsveç, İspanya, Polonya ve Hollanda gibi ülkelere operasyonel görevler için konuşlandırıldı.