Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı

10.05.2022 21:40

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in masa tenisi oynaması (fotoğraflar) ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in masa tenisi oynaması (fotoğraflar) ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı - Son Dakika
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