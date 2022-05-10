Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı - Son Dakika

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in masa tenisi oynaması (fotoğraflar) ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı.