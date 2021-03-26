Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı
26.03.2021 18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi başladı.
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