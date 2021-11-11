Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'ye iade edilen tarihi eserleri inceledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu ülkeye yasa dışı yollardan çıkarılan ve diplomatik girişimlerle Türkiye'ye iade edilen eserlerin yer aldığı sergide incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Orban ile yasa dışı yollardan Macaristan'a çıkarılan, iki ülke arasındaki iş birliği ve diplomatik girişimlerle Türkiye'ye iade edilen eserlerin yer aldığı sergiyi beraber gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da incelemelerde hazır bulundu.

İade edilen eserler

Macaristan güvenlik güçleri, 29 Ekim 2016'daki kontrolleri sırasında, bir Türk vatandaşının yönetimindeki tırda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olması muhtemel 101 parça obje ele geçirildiğini, Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirdi.

Budapeşte Sanat Müzesi'nde muhafaza altına alınan eserler, Van Müzesi uzmanlarınca görselleri üzerinden incelendi. Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2015'teki operasyonda ele geçirilen bazı eserler üzerinde, Macaristan'da ele geçirilenlerle aynı gruba ait olduğunu gösteren "sarı tortu" tespit edildi.

Çoğu bronzdan yapılmış, Urartu dönemi eserlerinin, Türkiye'ye ait olduğu anlaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının titiz çalışmasıyla belirlenen eserlerin iadesi, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Macaristan'dan talep edildi.

Macaristan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan buluntu grubu arasında, bir benzeri Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen boğa başlı bir kazan, çeşitli silahlar ve taşıt aksamları ile at koşum takımları da bulunuyor.

Urartu eserleri dışında Roma dönemine ait 14 altın sikkenin de iadesinin sağlandığı, bunların dışında kalan küçük bir grup eserin, kesin dönem ve bölge bilgileri, Türkiye'deki teknik ve ayrıntılı incelenmeler sonrası kesinlik kazanacak.

Macaristan'dan, 25 Şubat 2021'de, aralarında savaş arabası parçaları, mobilya aksamları, mermer figürin ve sikkelerin yer aldığı Anadolu kökenli 413 eser, Türkiye'ye iade edilmişti.