Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileri ele alındı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Brüksel'de ilk olarak geçtiğimiz aylarda gerilim yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 53 dakika sürdü.

AĞIRLIKLI GÜNDEM RUSYA VE UKRAYNA

Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, Macron'la neler konuşulduğuna ilişkin ise "Malum Fransa seçime gidiyor. Seçime gittiği dönemde sayın Macron'la ağırlıklı olarak gündemimiz Rusya, Ukrayna arasındaki bu savaş idi. Ama bunun dışında Türkiye-Fransa ilişkileriyle alakalı gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik gerek kültürel birçok konularda nereden nereye geldik, bundan sonraki süreçlerde neler yapabiliriz; kendisiyle etraflıca görüştük. Çok verimli, faydalı buluşma oldu. Temennim odur ki, seçim sonrası görüşmelerde bu süreci, Türkiye-Fransa ilişkilerini devam ettiririz" dedi.

"NATO ÜLKELERİNİN ÇOĞUNLUĞU YAPTIRIMLAR ÜZERİNDEN HAREKET EDİYORLAR"

Açıklamalarını sürdüren Erdoğan, "Görünen gerçek şu, o da hemen hemen NATO ülkelerinin büyük çoğunluğu ağırlıklı olarak yaptırımlar üzerinden hareket ediyorlar. Yaptırımların dışındaki yöntemlerin faydalı olamayacağı kanaati hemen hemen liderlerin büyük çoğunluğunda hakim. Sonuç bildirgesinde de hakim olan ruh bu" ifadelerini kullandı.

MACRON VE ERDOĞAN ARASINDA NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda Erdoğan, Macron'a yönelik, "Fransa'nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Ya senin benimle ne işin var? Macron denilen zatın İslam ile Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı. İki liderin bu gelişmelerin ardından ilk kez bir araya gelmeleri dikkat çekti.