Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileri ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileri ele alındı

24.03.2022 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileri ele alındı

NATO Liderler Zirvesi'nde geçtiğimiz aylarda gerginlik yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ne konuşulduğu dair bir gazetecinin sorusuna yanıt verdi. Ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya'nın konuşulduğunu aktaran Erdoğan, "Bunun dışında Türkiye-Fransa ilişkileriyle alakalı gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik gerek kültürel birçok konuda nereden nereye geldik, bundan sonraki süreçlerde neler yapabiliriz; kendisiyle etraflıca görüştük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Brüksel'de ilk olarak geçtiğimiz aylarda gerilim yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 53 dakika sürdü.

AĞIRLIKLI GÜNDEM RUSYA VE UKRAYNA

Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, Macron'la neler konuşulduğuna ilişkin ise "Malum Fransa seçime gidiyor. Seçime gittiği dönemde sayın Macron'la ağırlıklı olarak gündemimiz Rusya, Ukrayna arasındaki bu savaş idi. Ama bunun dışında Türkiye-Fransa ilişkileriyle alakalı gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik gerek kültürel birçok konularda nereden nereye geldik, bundan sonraki süreçlerde neler yapabiliriz; kendisiyle etraflıca görüştük. Çok verimli, faydalı buluşma oldu. Temennim odur ki, seçim sonrası görüşmelerde bu süreci, Türkiye-Fransa ilişkilerini devam ettiririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileri ele alındı

"NATO ÜLKELERİNİN ÇOĞUNLUĞU YAPTIRIMLAR ÜZERİNDEN HAREKET EDİYORLAR"

Açıklamalarını sürdüren Erdoğan, "Görünen gerçek şu, o da hemen hemen NATO ülkelerinin büyük çoğunluğu ağırlıklı olarak yaptırımlar üzerinden hareket ediyorlar. Yaptırımların dışındaki yöntemlerin faydalı olamayacağı kanaati hemen hemen liderlerin büyük çoğunluğunda hakim. Sonuç bildirgesinde de hakim olan ruh bu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileri ele alındı

MACRON VE ERDOĞAN ARASINDA NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda Erdoğan, Macron'a yönelik, "Fransa'nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Ya senin benimle ne işin var? Macron denilen zatın İslam ile Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı. İki liderin bu gelişmelerin ardından ilk kez bir araya gelmeleri dikkat çekti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye'nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye'nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı... Son dakika haber! İtalya Başbakanı Draghi: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Son dakika haber! İtalya Başbakanı Draghi: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Fransa, Nato, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileri ele alındı - Son Dakika


Son Dakika
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Takımda yeni düzenleme! Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:25 Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 20:37:22. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileri ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement