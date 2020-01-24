CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MERKEL'İN HEYETLER ARASI GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in başbaşa basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü.

Ardından iki liderinde katıldığı heyetler arası görüşme yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme de yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın camiye girişi

-Erdoğan'ın camiden çıkışı

-Erdoğan'ın köşke geçmesi

-Merkel'in gelişi

-Detaylar

- İstanbul