CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MERKEL'İN HEYETLER ARASI GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MERKEL'İN HEYETLER ARASI GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MERKEL'İN HEYETLER ARASI GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in başbaşa basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü.

Ardından iki liderinde katıldığı heyetler arası görüşme yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme de yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın camiye girişi

-Erdoğan'ın camiden çıkışı

-Erdoğan'ın köşke geçmesi

-Merkel'in gelişi

-Detaylar


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Angela Merkel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:58 Kaynak: DHA
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