Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in heyetler arası görüşmesi sona erdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in heyetler arası görüşmesi sona erdi
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin
Köşkü'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in başbaşa basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü.
Ardından iki liderinde katıldığı heyetler arası görüşme yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme de yaklaşık 1 saat sürdü.
- İstanbul
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