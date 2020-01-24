Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in heyetler arası görüşmesi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in heyetler arası görüşmesi sona erdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in heyetler arası görüşmesi sona erdi

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in heyetler arası görüşmesi sona erdi, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in başbaşa basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü.

Ardından iki liderinde katıldığı heyetler arası görüşme yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme de yaklaşık 1 saat sürdü.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Angela Merkel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
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