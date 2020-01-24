Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in heyetler arası görüşmesi sona erdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in başbaşa basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü.

Ardından iki liderinde katıldığı heyetler arası görüşme yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme de yaklaşık 1 saat sürdü.

- İstanbul