Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel soruları yanıtladı - Hafter'in imzası - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel soruları yanıtladı - Hafter'in imzası
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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