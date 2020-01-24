Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel soruları yanıtladı - Hafter'in ateşkesi kabul ettiğine ben... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel soruları yanıtladı - Hafter'in ateşkesi kabul ettiğine ben...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:28 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "Sayın Başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti Erdoğan ile Merkel görüşmesinde imza tartışması! Erdoğan uyardı, Merkel düzeltti Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır Elazığ'daki deprem anı bir restoranda böyle görüntülendi!