Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli saat 15.00'da Beştepe'de görüşecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli saat 15.00'da Beştepe'de görüşecek

09.11.2022 14:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 15.00'da Beştepe'de görüşecek. Bir araya gelmenin Devlet Bahçeli'nin AK Parti-HDP görüşmesi için "Doğaldır" ifadelerini kullanmasının hemen sonrasında gerçekleşmesi, siyaset kulislerini de hareketlendirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki ekibin anayasadaki başörtüsü değişikliği için HDP'ye yaptığı ziyaret bir anda siyasetin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. HDP'ye yönelik tavrıyla bilinen MHP'nin bu görüşmeye ne diyeceği merak ediliyordu. Dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, " AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi hakkında bilgilendirmede bulunmak için Meclis'teki partilere ziyaret yapması son derecede doğaldır" ifadelerini kullandı.

BUGÜN BİR ARAYA GELİYORLAR

Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhur İttifakı cephesinden de önemli bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün saat 15.00'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceği öğrenildi.

GÜNDEMDEKİ KONULARI ELE ALACAKLAR

İki liderin görüşmesine ilişkin bazı detaylar da kulislere sızdı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin başta başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi olmak üzere gündemdeki birçok konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi. İki liderin konu başlıkları arasında ekonomi ve dış politika da olacak.

YORUMLAR (1)
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AK Parti'nin HDP ziyaretini 'doğal' karşılayan Bahçeli'nin 9 ay önceki konuşması gündem oldu: CHP'nin HDP ile görüşmesi demek, PKK ile teması demektir AK Parti'nin HDP ziyaretini 'doğal' karşılayan Bahçeli'nin 9 ay önceki konuşması gündem oldu: CHP'nin HDP ile görüşmesi demek, PKK ile teması demektir Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı... Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı...

Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli saat 15.00'da Beştepe'de görüşecek - Son Dakika
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