BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ın istifasının altında yatan gerçek ortaya çıktı: Provokasyon yapılmasından korkmuş

Fahiş fiyat artışları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde olan zincir marketlerden BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ın iki lidere verdiği yanıtlar ortalığı fena karıştırdı.

BİM CEO'SU AYKAÇ'IN İSTİFA KARARI SES GETİRDİ

Özellikle Bahçeli'nin iddiasına verdiği "FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" yanıtıyla MHP cephesini karşısına alan BİM'in patronu Aykaç, kendisine yönelik tepkilerin tavan yapmasının ardından Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etti.

TOPLANTININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Aykaç'ın istifası büyük ses getirirken, olayın perde arkası da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ekonomim yazarı Necla Dalan, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'nda hafta sonu yapılan toplantıda Şok Marketlerin, Galip Aykaç'ın istifasını istediği açıklamanın da üzerinde durulduğunu aktardı.

"ŞOK MARKETLER'İN İSTİFA ÇAĞRISI ETKİLİ OLMADI"

Yönetimdeki isimlerin Şok Marketler'in istifa çağrısıyla büyük şok yaşadıkları öğrenilirken, açıklamanın iyi karşılanmadığına vurgu yapıldı. BİM CEO'su Galip Aykaç'ın istifasında ise Şok'un çağrısının etkili olmadığı, yurt genelinde 10 binin üzerinde şubesi olan BİM üzerinden provokasyon yapılmasından çekinen Aykaç'ın istifa kararında ısrarcı olduğu belirtildi.