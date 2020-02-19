Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, ortak bildiri imzaladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, ortak bildiri imzaladı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in gelişi Türkiye ile Özbekistan arasında yapılan anlaşmaların imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası...
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:15 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in gelişi
Türkiye ile Özbekistan arasında yapılan anlaşmaların imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ortak bildiri imzaladı.
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