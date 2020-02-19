Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, ortak bildiri imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, ortak bildiri imzaladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, ortak bildiri imzaladı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in gelişi Türkiye ile Özbekistan arasında yapılan anlaşmaların imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in gelişi

Türkiye ile Özbekistan arasında yapılan anlaşmaların imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ortak bildiri imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, ortak bildiri imzaladı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:15 Kaynak: AA
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