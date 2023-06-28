Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Parti Liderlerinin Kurban Bayramı Programları Belli Oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Parti Liderlerinin Kurban Bayramı Programları Belli Oldu

28.06.2023 08:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki bayramların aksine bayramı Ankara dışında ailesi ile birlikte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise bayramı Ankara'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek ve MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve parti liderlerinin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki bayramların aksine bayramı Ankara dışında ailesi ile birlikte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise bayramı Ankara'da geçirecek.

AİLELERİYLE OLACAKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu. Erdoğan, Kurban Bayramını ailesi ile birlikte Ankara dışında geçirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak, bayramı ailesi ile birlikte geçirecek.

BAŞKENT'TE BAYRAMLAŞACAKLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmayacak. Bayramı Ankara'da karşılayacak. MHP Lideri Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek. MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara'da ailesi ile olacak.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Parti Liderlerinin Kurban Bayramı Programları Belli Oldu - Son Dakika


Son Dakika
08:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Parti Liderlerinin Kurban Bayramı Programları Belli Oldu
07:56 Liderlerin bayram programı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Ankara dışında olacak
07:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tebriği
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Parti Liderlerinin Kurban Bayramı Programları Belli Oldu - Son Dakika
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