Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerinden asker selamı
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerinden asker selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerinden asker selamı

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerinden asker selamıKAYSERİ(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri miting sonunda asker selamı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerinden asker selamı

KAYSERİ(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri miting sonunda asker selamı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerinden asker selamı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
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