Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerinden asker selamı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerinden asker selamıKAYSERİ(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri miting sonunda asker selamı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:53 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerinden asker selamı
KAYSERİ(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri miting sonunda asker selamı verdi.
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