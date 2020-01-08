Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Libya'da ateşkes için çağrı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesiyi Pazara bağlayan gecede Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunuyorlar" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in arasında gerçekleşene iki kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Libya'da ateşkes için çağrı



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda ele alındı. İdlib ateşkes başta olmak üzere Suriye işbirliği ABD - İran gerilimi azaltılması ve neler yapabiliriz, Irak ve nihayetinde Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Libya'da ateşkes sağlanması konusunda Rus ortaklarımızla çalışıyoruz. Daha önce heyetimiz Moskova'ya giderek, karşıtlarla görüşmeler yaptılar. Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesiyi Pazara bağlayan gecede Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak. Ateşkesin sağlanması kalıcı barışın olması için Rusya ile hem de Libya'daki tüm taraflarla çalışmaları sürdüreceğiz. Bu çalışmalar Berlin sürecinin başarılı olması ve Libya'ya barış ve huzur gelmesi için katkı sağlayacaktır" dedi.



"Koşulsuz ateşkesin Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan 00.00'da uygulanması için çağrı yapılmıştır"



Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bugün hep birlikte izlediğimiz TürkAkım projesi açılış merasimi dışında devlet başkanlarımız arasında ikili görüşme gerçekleştirilmiştir. Ortaklaşa kabul ettiğimiz mutabakat metninde, Devlet başkanlarımız çok yönlü ikili işbirliğimizin devamını ve pekiştirilmesi için her adıma hazır olduklarını beyan ettiler. Basra körfezinde oluşmuş gerginlik, ki gerginliğin temel sebebi ABD'nin uygulamış olduğu orantısız ve haksız güç kullanımı bunun neticesinde Irak topraklarında Süleymani'nin ölümüdür. Son günlerde tırmanış gösteren bu gerginlik ile alakalı olarak devlet başkanlarımız barışçıl yoldan hızlı şekilde tüm mevcut sorunlara çözüm bulunması için mutabakat sağlamışlar. Suriye konusuna gelince başkanımız Suriye'deki çözümün bulunması, ateşkesin sağlanması, Astana Sürecinde ilerleyen hususları hayata geçirilmesi noktasında ortak çalışmayı devam ettireceğiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libya konusunda da bir yol haritası çizilmiş oldu. Hem Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin hem de Erdoğan Libya'daki ihtilafın tüm taraflarına çağrıda bulunarak koşulsuz ateşkesin Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan 00.00'da uygulanması için çağrı yapılmıştır. Libya sorunun çözümünde Berlin sürecinin devam ettirilmesinin önüme vurgulanmıştır. Libya sorunu ile çözüm yolların devam ettirilmesi için hem savunma bakanları, hem Dışişleri bakanlarına temasların devamı için gerekli talimatlar verilmiştir" diye konuştu. - İSTANBUL