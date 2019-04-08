Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Görüşmesi Başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ikili ilişkilerin özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izlediklerini belirterek, "Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ikili ilişkilerin özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izlediklerini belirterek, "Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusu. İki ülke Dışişleri ve Savunma bakanlıkları arasında yoğun temaslar var. Askeri teknik iş birliğimiz de artarak devam ediyor." dedi.



Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Moskova'da gerçekleştirecekleri ikili toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Moskova'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, "Bugün Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının 8'incisini düzenleyeceğiz. Sivil toplum kuruluşları ve iş çevreleriyle de görüşmek suretiyle ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin durumunu değerlendireceğiz. Bu gece de Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı açılışını yapacağız." dedi.



Putin, Türkiye ve Rusya arasında artan ticaret hacmine dikkati çekerek, "Türkiye ile ikili ilişkilerimizin özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izliyoruz. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 35 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.



TürkAkım boru hattı projesinin deniz bölümünde inşaatın tamamlandığını anımsatan Putin, "Karadaki inşaat süreci de planlandığı gibi devam etmektedir. Projenin zamanında tamamlanacağını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.



Putin, Türkiye ile uluslararası küresel konulara ilişkin yoğun çalışmalar yürütüldüğünün altını çizerek, "Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur. İki ülke Dışişleri ve Savunma bakanlıkları arasında yoğun temaslar var. Askeri teknik iş birliğimiz de artarak devam ediyor." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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