Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin - Suriye'de güvenli bölge çalışmaları
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Gazetecilerin liderlere soru sorması Ortak basın toplantısını takip eden heyetler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması Üç liderin tokalaşması ve salondan çıkışı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:33 Kaynak: AA
Gazetecilerin liderlere soru sorması
Ortak basın toplantısını takip eden heyetler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması
Üç liderin tokalaşması ve salondan çıkışı
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (8)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de güvenli bölge) Şu anda 450 kilometrelik bölgede konutlar yapalım diyoruz."
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