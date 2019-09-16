Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin - Suriye'de güvenli bölge çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin - Suriye'de güvenli bölge çalışmaları

1 saat önce

Gazetecilerin liderlere soru sorması Ortak basın toplantısını takip eden heyetler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması Üç liderin tokalaşması ve salondan çıkışı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Gazetecilerin liderlere soru sorması

Ortak basın toplantısını takip eden heyetler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Üç liderin tokalaşması ve salondan çıkışı

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de güvenli bölge) Şu anda 450 kilometrelik bölgede konutlar yapalım diyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin - Suriye'de güvenli bölge çalışmaları

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı
HDP il binasında battaniye gerginliği: Siyasi parti içerisinde battaniyenin ne işi var? Üçlü zirve sonrası Erdoğan konuştu: Anayasa komitesinin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi Tayland'da Kaplan Tapınağı'ndan kurtarılan 86 kaplan öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 22:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin - Suriye'de güvenli bölge çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]