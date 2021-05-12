Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!

12.05.2021 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Kudüs'te yaşananlar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan telefon görüşmesinde Erdoğan, Filistinli sivillerin korunması için bölgeye koruma gücü gönderilmesini önerdi.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilim devam ederken, bölgeyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği en çok merak edilen iki ülkenin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İkili arasında gerçekleştirilen görüşmede başta İsrail ve Filistin arasında yaşananlar olmak üzere Türkiye'nin sipariş ettiği Sputnik V aşısının sevkiyatı hakkında konuları ele alındı.

İki lider arasındaki görüşmenin detayları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.

"FİLİSTİN'E KORUMA GÜCÜ GÖNDERİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi üzerinde çalışılması gerektiği önerisini Rus lideri Putin'e ilettiği öğrenildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, iki ülkenin Kudüs meselesinde hem fikir olduğu detayına yer verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e Türkiye ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de tüm bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğine inandığını söylediği belirtildi.

"HEMFİKİR OLDUĞUMUZU GÖSTERMELİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e ilettiği bir diğer konu ise ortak tavır noktasında oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çektiği bildirildi.

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Putin de Türk halkının Ramazan Bayramını kutlayarak, sağlık, mutluluk ve esenlik temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! - Son Dakika


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