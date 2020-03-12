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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin İdlib ateşkesini telefonda görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüşerek İdlib'de son durumu değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüşerek İdlib'de son durumu değerlendirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada iki devlet başkanının Suriye'nin İdlib bölgesinde 'tansiyonun düşmesinden memnuniyet' duyduklarını dile getirdiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:16
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