Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin İdlib ateşkesini telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin İdlib ateşkesini telefonda görüştü - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin İdlib ateşkesini telefonda görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüşerek İdlib'de son durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin İdlib ateşkesini telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüşerek İdlib'de son durumu değerlendirdi.


Kremlin'den yapılan açıklamada iki devlet başkanının Suriye'nin İdlib bölgesinde 'tansiyonun düşmesinden memnuniyet' duyduklarını dile getirdiği belirtildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:16 
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