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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi

22.02.2022 01:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan ve Sall, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşme ve ardından yaptıkları ortak basın toplantısının ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçti.

Basına kapalı yapılan çalışma yemeğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Senegal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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