TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı - Son Dakika

TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı

10.03.2021 15:17
TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı, System.String[]

TBMM Şeref Holü'nde "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" açıldı.

TBMM Şeref Holü'nde "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde Mecliste ittifakla kabul edildiğini belirterek, "O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir facia karşısında bunalan ruhların ızdıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" açılışına katıldı. Törene Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop açılışta yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını kutladıklarını hatırlatarak, "Meclisimizde bulunan tüm siyasi partilerin ortak kararıyla 2021 yılını 'İstiklal Marşı Yılı' olarak ilan etmemize binaen milli iradenin temsil yeri olan Meclisimiz, aziz şairimize ahde vefasının bir gereği olarak onu her yönüyle gelecek nesillere tanıtacak çalışmalar yapmayı planladı. Aziz şairin Türk milletinin gönlünde hak ettiği özel yeri göstermesi, milletimizin ona şükran duygularını ifade etmesi ve ahde vefasının nişanesi olması arzusuyla Mehmet Akif Külliyatı, kitapları, sergileri, belgeselleri ve filmleri hazırladık. Bugün de onun aziz hatırasını yaşatmak için büyük emeklerle hazırlanan '100. Yılında İstiklal Marşı Özel Sergisi'ni açmak için bir aradayız. Bu sergide Mehmet Akif'in ailesi, arkadaşları, Milli Mücadele dönemi ve Meclis fotoğrafları, kendi el yazısıyla İstiklal Marşı, el yapımı özel kağıtlara yazılmış İstiklal Marşları, TBMM Zabıt Ceridesi, Milli Mücadele dönemi kartpostalları, Milli Mücadele hitapları, İstiklal Marşı besteleri ve kapak çalışmaları, Birinci Meclis Albümü, Safahat'ın ilk basımı, Sıratı Müstakim ve Sebilürreşad yazıları gibi çok önemli objeler yer almaktadır. İstiklal Marşı ve milli şair ile ilgili eşyaları birazdan hep birlikte sergiyi gezerek göreceğiz. Sergiye katılamayıp istifade etmek isteyenler için de Mehmet Akif ile ilgili başucu kitabı olabilecek nitelikte sergi içeriğini yansıtan kataloğu hazırladık" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın ne ifade ettiğine değinen Şentop, "O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir facia karşısında bunalan ruhların ızdıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. 'O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam.' Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. 2O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur'" şeklinde konuştu.

Mehmet Akif'in kalemini milletin ve İslam ümmetinin dertlerine derman olabilmek için kullandığını kaydeden Şentop, "Sözüm odun gibi olsun hakikat olsun tek' diyerek sanatını halkın eğitilmesi için araç yaptı. Ahlak ve erdem timsali bu münevver ve mütefekkir şair, hayatı zorluklar ve yokluklar içinde geçmesine rağmen, giyecek bir paltosu dahi yokken Meclisten emekli maaşı bile almamış, hatta İstiklal Marşı için verilen ödülü şehit çocuklarına ve eşlerine meslek öğreten Darül Mesai'ye bağışlamış, vakarlı şahsiyetiyle gönüllerimizin en mutena yerinde taht kurmuştur. İstiklal Mücadelesi'nin mehabetini yansıtacak derinliği haiz şiir ile hem milli asabiyenin uyandırılması, hem de maneviyatımızın yükseltmesi gerekiyordu. Merhum Akif de onu yaptı. Hanımı ve çocukları Kastamonu'dayken Ankara'da Tacettin Dergahı'nda hürriyet ve bağımsızlık bildirimiz olan İstiklal Marşımızı yazdı. Ancak 41 satırdan mürekkep şiiri hemen komisyona teslim etmedi. Önce 21 Şubat 1921'de Kastamonu'da çıkan Açıksöz Gazetesi'nde yayınlattı. Daha sonra Maarif Vekaleti'ne ulaştırdı. Şiiri TBMM kürsüsünden ilk okuyan da Maarif Vekili Hamdullah Suphi oldu. Hamdullah Suphi, 1 Mart 1921'de genel kurulun huzurunda şiiri okurken her satırında tufan koptu. 41 dizenin okuması bitince milletvekillerinden Fazıl Paşa bir daha okunmasını istedi. Bir daha okundu. Sonra bir daha okundu. 12 Mart 1921 tarihli birleşim gündemi İstiklal Marşı Kanunu teklifi idi. Benzer yönde çok sayıda milletvekili teklif sundu. Teklifler birleştirildi ve oylamaya sunularak ittifakla kabul edildi" dedi.

Vatandaşların Miraç Kandili'ni de kutlayan Şentop, "Bu gece aziz Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü, oradan da semaya yükseldiği mübarek gecenin Hicri takvime göre sene-i devriyesi. Pek kıymetli hususiyete sahip Miraç gecenizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak sıhhat ve afiyet, hakkını gözetecek şuurla Ramazan'a ulaştırsın" şekilde konuştu. - ANKARA

TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı
TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı
TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı
TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı
TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı
TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı
TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı
TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı
TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı - Son Dakika


Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:47:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM'de 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei