Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı - Son Dakika

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı

16.10.2020 20:05
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Vahdettin Köşkü'ndeki heyetler arası görüşmenin ardından yayımlanan bildiride, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Devlet Başkanı olarak, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme arzusunu teyit ederek, 3 Şubat 2020'de Kiev'de gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı Ortak Bildirgesinde yer alan anlaşmaların uygulanmasının önemini kaydediyoruz. Uluslararası hukukun ilke ve normlarına bağlılığımızı vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna'nın egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğüne olan koşulsuz desteğini teyit eder ve Ukrayna tarafından başlatılan 'Kırım Platformu' kapsamındaki iş birliğini memnuniyetle karşılar." ifadeleri yer aldı.

Bildiride, Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinin işgalinin son bulması, ayrıca Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki bazı alanlarda Ukrayna'nın kontrolünün yeniden tesisine yönelik çabaların sürdürülmesi yönündeki fikir birliğinin teyit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçici işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinde insan haklarının korunması ve hukuka aykırı şekilde gözaltına alınan tüm Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması amacıyla yapılacak girişimlerin koordine edilmesine devam ediyoruz. Geçici işgal altındaki Kırım bölgesini terk ederek Ukrayna'ya yerleşmek zorunda kalan Kırım Tatarları da dahil olmak üzere Ukrayna vatandaşlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için birlikte çalışma irademizi yineliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik perspektifini desteklediğini ve Ukrayna'nın 'Güçlendirilmiş Fırsatlar Ortağı' olarak tanınmasını memnuniyetle karşıladığının altını çiziyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Ukrayna'nın İttifak'a üyelik kriterlerini karşılamasına ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin NATO ile birlikte çalışabilmesini teminen ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere desteğinin devam edeceğini kaydediyoruz. Bölgesel mekanizmalar ve NATO aracılığıyla Karadeniz bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmesine yönelik ortak çabaların önemine dikkat çekiyoruz.

Deniz Kuvvetlerimiz arasında kapsamlı iş birliğinin geliştirilmesine özel önem vermeye devam ediyoruz."

Karadeniz'de sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması ve çevrenin korunması hedefleriyle, ilgili ülkelerin bölgesel iş birliğini güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı bildiride, "Siyasi ve güvenlik konularında Ukrayna-Türkiye diyaloğu için Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımı ile 'iki artı iki' formatında (Quadriga) yıllık toplantılar düzenlenmesini içeren yeni bir format hazırlanmasına karar vermiş olduğumuzu açıklıyoruz. Savunma ve askeri-teknik iş birliği alanları başta olmak üzere, ikili iş birliğimizin geldiği seviyeden duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor, iki ülkenin Savunma Bakanlıklarına ve diğer ilgili kurumlarına, tüm projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasının sağlanması için talimat veriyoruz." denildi.

Bildiride, Ukrayna ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının önemli bulunduğunun altı çizilirken, şunlar kaydedildi:

"Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu çerçevesinde iş birliğinin yoğunlaştırılmasına olan ihtiyacı vurguluyoruz.

Ukrayna'daki 'Büyük İnşaat' programının sağladığı fırsatları dikkate alarak, Türk şirketlerinin Ukrayna'daki, altyapı başta olmak üzere, projelerin uygulanmasındaki payının artırılması yönündeki iş birliğimizi sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Ukrayna'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'na gözlemci üye olma yönündeki niyetini memnuniyetle ve Türk Konseyi ile ilişki kurma yönündeki niyetini takdirle karşıladığını ifade ediyoruz. Kültürel ve insani iş birliğini derinleştirecek ve halklarımız arasındaki ilişkileri daha da geliştirecek olan 'Türkiye'de Ukrayna Yılı' ve 'Ukrayna'da Türkiye Yılı' ilan edilmesine yönelik çalışmalar yürütme kararı aldığımızı kaydediyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ukrayna, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı - Son Dakika


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