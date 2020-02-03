Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mariyinsky Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.


Öte yandan, Erdoğan ile Zelenskiy'nin başkanlıklarında ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda (YDSK) ikili ve bölgesel konular ele alınacak. - KİEV

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Kiev, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz
Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyona yakın insan İdlib'den sınırlarımıza doğru yürüyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:14:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]