Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vedat Atan ve Nevin Erzen Çiftinin Nişan Yüzüklerini Taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vedat Atan ve Nevin Erzen Çiftinin Nişan Yüzüklerini Taktı

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nişan yüzüklerini takması ve gençleri tebrik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çifte hediye takması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak'ta düzenlenen miting...

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nişan yüzüklerini takması ve gençleri tebrik etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çifte hediye takması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak'ta düzenlenen miting sonrası Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık Hikmet Karaman'dan Çaykur Rizespor Maçı Açıklaması: Türkiye Ayağa Kalkar

Eşyalı Evini Soyan Kiracısının Fotoğraflarını Afiş Yaparak İfşa Etti Kadıköy'de Bir Saat İçerisinde Denizden 2 Erkek Cesedi Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:26:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vedat Atan ve Nevin Erzen Çiftinin Nişan Yüzüklerini Taktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]