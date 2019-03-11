Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vedat Atan ve Nevin Erzen Çiftinin Nişan Yüzüklerini Taktı
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nişan yüzüklerini takması ve gençleri tebrik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çifte hediye takması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak'ta düzenlenen miting...
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:39 Kaynak: AA
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