Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle video konferans görüşmesi... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle video konferans görüşmesi...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailelerle video konferans yöntemiyle görüşmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle video konferans yöntemiyle görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 07:02 Kaynak: AA
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