Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Büyükanıt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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