Erdoğan: "Dost ve Kardeş Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i Saygıyla, Rahmetle Yad Ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle adını tarihe yazdıran, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı merhum Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 19'uncu yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum" mesajını yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle adını tarihe yazdıran, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı merhum Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 19'uncu yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum."