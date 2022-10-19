Erdoğan: "Dost ve Kardeş Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i Saygıyla, Rahmetle Yad Ediyorum" - Son Dakika
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Erdoğan: "Dost ve Kardeş Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i Saygıyla, Rahmetle Yad Ediyorum"

19.10.2022 12:10
Erdoğan: "Dost ve Kardeş Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i Saygıyla, Rahmetle Yad Ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle adını tarihe yazdıran, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı merhum Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 19'uncu yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum” mesajını yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle adını tarihe yazdıran, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı merhum Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 19'uncu yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum" mesajını yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle adını tarihe yazdıran, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı merhum Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 19'uncu yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Dost ve Kardeş Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i Saygıyla, Rahmetle Yad Ediyorum' - Son Dakika

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